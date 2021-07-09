Вашингтон, 9 июля, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Наземные испытания прототипа осколочно-фугасной боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) провели военно-воздушные силы (ВВС) США, 8 июля сообщило издание The Drive.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Ее подрыв совершили на авиабазе Эглин во Флориде. В рамках испытаний военные должны были изучить силу взрыва и разрушительные способности боеголовки. Журналисты предположили, что эта часть ракеты произведена по технологии Lethality Enhanced Ordnance (LEO), в которой используется взрывчатое вещество PBXN-110.

Ранее издание Daily Express сообщило о том, что AGM-183A ARRW может достичь Москвы за менее чем 20 минут, а Пекина — за полчаса.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня начальник командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что американские вооруженные силы планируют закупить к 2022−2023 годам партию гиперзвуковых ракет, созданных по программе ARRW.