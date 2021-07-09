Москва, 9 июля, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Минэкономразвития РФ скорректировали свои прогнозы по инфляции в России на конец 2021 года — с 4,3%, спрогнозированных в апреле 2021 года, до 5%. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

ИА REGNUM Инфляция

«Инфляция в настоящее время складывается выше траектории, которая была заложена, получили второй пик в июне. Сохраняются риски внешней конъюнктуры. То есть мы понимаем, что по июню произошла коррекция, цены, особенно продовольственные, снизились на мировых рынках относительно майского уровня. Тем не менее сейчас ситуация нестабильная, поэтому сейчас видим, что нормализация ситуации на мировых рынках потребует больше времени, чем предполагалось», — сказали в министерстве.

Отмечается также, что в ситуации присутствуют «очень много разовых факторов».

По словам представителя ведомства, инфляция в России «начинает выдыхаться», и её ускорение до 6,6% в июле 2021 года — это «последний всплеск, который мы видим».