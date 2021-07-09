Москва, 9 июля, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Чили планирует закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», чтобы обеспечить возможность вакцинации жителей страны третьей дозой прививки. Об этом в ходе выступления заявил президент Чили Себастьян Пиньера.

(сс) Vocería de Gobierno Вакцинация в Чили

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"Мы хотим сообщить гражданам, что благодаря переговорам и уже достигнутым соглашениям с Pfizer, Sinovac, Moderna и «Спутник» у нас уже гарантированно будет необходимое количество вакцин для возможной вакцинации третьей дозой», — сказал Пиньера.

По его словам, всего двумя компонентами вакцины от COVID-19 в стране привиты 11 млн человек, тогда как общая численность населения составляет 18,95 млн человек: «Более 73% взрослых в Чили уже завершили вакцинацию. В мире мало стран, которые достигли таких же показателей, что и Чили».

Пиньера также напомнил, что в Чили прививают от COVID-19 и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее в министерстве здравоохранения Чили заявили о возможности проведения дополнительной вакцинации населения от COVID-19 после уже проведённых сценариев прививки.