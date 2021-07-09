Казань, 9 июля, 2021, 06:12 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает МУП «Управление ресурсами Альметьевского муниципального района», созданное для управления материальными ресурсами района и реализации полномочий учредителя по решению вопросов местного значения. Иск пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление от Сергея Плугина подано 8 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 54 147 021,83 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, МУП учреждено в июне 2010 года. Директор с марта 2018 года — Марат Юлдашев. Учредителем является исполком Альметьевского района. Уставный капитал — 1,8 млн рублей. Предприятие ранее было владельцем ООО «Альметьевская ремонтно-технологическая станция» (перевозка грузов морскими судами каботажного плавания). ООО ликвидировано в 2013 году.