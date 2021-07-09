Буэнос-Айрес, , 05:53 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес принес извинения Боливии за действия бывший властей республики под руководством Маурисио Макри, который передавал спецсредства для подавления протестов. Соответствующее письмо Фернандес отправил главе Боливии Луису Арсе.

«Прежде всего я хочу попросить прощения у вашего правительства и народа от имени всех аргентинцев. Было установлено, что из нашей страны была передана партия материалов, которую нельзя расценивать иначе как отправку подкрепления устроившим мятеж силам, нуждавшимся в нем для применения против боливийского населения в те дни», — говорится в письме.

Президент Аргентины подчеркнул, что испытывает боль и стыд от действий предыдущего правительства республики. По его словам, администрация Макри помогала военным и полицейским осуществлять репрессии на боливийской территории.

Ранее МИД Боливии заявил, что бывшее правительство Аргентины передавало временным властям страны спецсредства для подавления народных протестов после отстранения от власти Эво Моралеса в 2019 году. Дипломаты выразили возмущение тем, что иностранное государство способствовало нарушениям прав человека.