Новосибирск, 9 июля, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Жители микрорайона «Пригородный простор» теперь могут добраться с левого берега до центра правобережья Новосибирска всего за полчаса, минуя пробки. Запуск шести новых пригородных маршрутов от остановочной платформы «Пригородный простор» — первый этап проекта «Городская электричка», который позволит связать железнодорожным сообщением отдаленные микрорайоны Новосибирска и Новосибирского района.

Правительство Новосибирской области В запуске нового внутригородского маршрута приняли участие первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай

В запуске нового внутригородского маршрута участвовали первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

«В 2018 году была надежда, что попадём в нацпроект. Пока что реализуем проект всеми имеющимися у нас возможностями, но по следующим станциям предстоят большие капвложения, здесь требуется государственное решение», — подчеркнул Андрей Травников.

«Несколько дней назад я обсуждал вопрос развития «Городской электрички» с руководителем Российских железных дорог Олегом Белозёровым. Он поддерживает этот проект. Надо поработать с правительством России, надеюсь, и оно проект поддержит. В связи с пандемией COVID-19 реализация проекта была отложена, сейчас его надо обновить. Начало реализации покажет его эффективность — в том числе, на примере станции «Пригородный простор», открытой сегодня в Новосибирской области. Приложим максимум усилий для того, чтобы не откладывать реализацию этого крайне важного для Новосибирска проекта», — уверен Александр Жуков.

Всего от новой остановочной платформы «Пригородный простор» будут курсировать шесть новых маршрутов. Три из них запустили 8 июля, еще три начнут ходить 9 июля. Стоимость проезда — 26 рублей.

«Городская железная дорога, или как привыкли её называть — Городская электричка — это один из проектов, направленных на решение транспортных проблем Новосибирской агломерации. Открытие первой платформы — может быть, и скромное событие, но этот шаг уже показал востребованность проекта со стороны новосибирцев», — сказал губернатор.

«Городская электричка» призвана повысить доступность левобережной части областного центра за счёт организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения. Региональное правительство настроено на дальнейшее конструктивное взаимодействие с РЖД, с депутатами Государственной думы ФС РФ.

«Мы не выходим на федеральный уровень с «мелочами», а стараемся выходить с системными решениями, поэтому следующий комплекс проектов, с которыми я обращался в этом году в правительство Российской Федерации — реконструкция Бердского шоссе. Это очень важный вопрос для жителей Новосибирска, Бердска, Искитима, многих населённых пунктов этого направления. Это не просто часть федеральной трассы на Барнаул, но ещё и подъезд к важным федеральным объектам — новосибирскому Академгородку, растущему Новосибирскому госуниверситету с его будущим кампусом, к Центру коллективного пользования СКИФ, который должен быть запущен к 2024 году. Тогда же должен быть построен федеральный детский реабилитационный центр. Всё это увеличит нагрузку на этом дорожном направлении. В этом году заканчивается разработка ПСД, мы примерно понимаем стоимость всего комплекса работ. Конечно, нам требуется помощь из федерального бюджета. Я направил обращение в Правительство России и надеюсь, что депутаты Госдумы поддержат нашу инициативу», — отметил Травников.

Третий масштабный проект — развитие метрополитена.

«Мы с надеждой и оптимизмом восприняли слова президента России во время его послания Федеральному собранию в этом году о том, что инструменты инфраструктурного меню будут направлены, в том числе, на развитие метрополитена в крупных городах. Мы к этому готовы, мэрия Новосибирска должна в ближайшее время закончить разработку ПСД Дзержинской линии, и мы с первыми проектами будем заявляться», — сообщил Андрей Травников.