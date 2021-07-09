Хабаровск, 9 июля, 2021, 05:33 — ИА Регнум. В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью двухлетнего ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Pixabay.com Рука ребенка

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В частном доме в посёлке Новый Ургал Верхнебуреинского района 1 июля был обнаружен труп мальчика. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть ребёнка наступила от сочетанной тупой травмы головы, грудной клетки, живота.

По подозрению в совершении убийства задержана 20-летняя мать ребёнка, которая призналась, что потеряла самообладание из-за того, что сын плакал, таким образом пыталась его успокоить, убивать не хотела. Подозреваемую взяли под стражу.

Отмечается, что ребёнок жил в полной семье, родители на учете в органах профилактики не состояли.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководителем следственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга организовала проверку обстоятельств смерти пятимесячного мальчика в городе Сестрорецке. По предварительной версии, ребенка до смерти забила собственная мать.