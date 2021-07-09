Москва, , 05:06 — REGNUM Ошибочным является высказывание главы Белого дома Джо Байдена о последствиях вывода из Афганистана американских военных. Об этом 8 июля написал в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

По мнению сенатора, глава государства оценивает ситуацию так же, как и бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-мл.

«Байден ошибается насчет Афганистана… Как ошибались и Буш-мл., и Обама, которые вели там безнадежную войну», — полагает он.

Кроме того, парламентарий отметил, предыдущий американский лидер Дональд Трамп считал по-другому.

«Трамп не ошибался: он давно понял, что надо уходить, даже бежать, быстро и безоглядно», — подчеркнул сенатор.

Вместе с тем, по словам Пушкова, нынешний глава Белого дома все же следует планам своего предшественника, но притворяется, что ситуация под контролем.

«Его замысел теперь выполняет Байден. Но пытается делать вид, что Афганистан еще не потерян. Потерян», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Джо Байден заявил, что США добились в Афганистане поставленных целей и покидают страну после «самой долгой войны». Он добавил, что афганские правительственные войска способны отразить наступление радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).