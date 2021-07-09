Пекин, , 04:57 — REGNUM Китай будет бороться с незаконной деятельностью на рынке ценных бумаг и способствовать качественному развитию рынка капитала, говорится в официальном документе, опубликованном 6 июля властями страны, сообщает агентство Синьхуа.

Документ был совместно издан Генеральным управлением Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Генеральным управлением Государственного совета КНР.

В нем определены цели по совершенствованию правоохранительной и судебной систем в области ценных бумаг к 2022 и 2025 годам, включая эффективное пресечение частых случаев крупных незаконных и уголовных дел, а также достижение заметных успехов в обеспечении прозрачности, стандартизации и доверия к правоохранительной и судебной системе в области ценных бумаг.

Следует приложить усилия для совершенствования механизма законодательства о ценных бумагах, одновременно усилив уголовное наказание и рыночную дисциплину, говорится в документе. С точки зрения правоприменения в борьбе с незаконной деятельностью с ценными бумагами, документ призывает к совершенствованию механизмов расследования, проверки и судебного разбирательства.

Страна должна усилить трансграничный надзор за сотрудничеством правоохранительных и судебных органов и активизировать усилия по созданию кредитной системы на рынке капитала, говорится в документе.