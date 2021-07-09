Якутск, 9 июля, 2021, 04:58 — ИА Регнум. В Якутии ежегодно снижается число предприятий и компаний в различных сферах деятельности, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

AlexanderStein Бизнес

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На 1 января 2021 года в республике вела деятельность 22 921 организация. За последние четыре года отмечается тенденция к снижению в среднем на 1000 единиц в год.

Наибольшую долю от общего числа закрывающихся предприятий составляют строительство (13,9%), торговля оптовая и розничная (12,2%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (8,2%) и предоставление прочих видов услуг (7,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев 2021 года бизнес Приморья получил 108 займов от микрокредитной компании «Фонд развития Приморского края». Наибольшей популярностью пользовались предложения по упрощенной схеме выдачи и займы для самозанятых.