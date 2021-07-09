Владивосток, 9 июля, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Во Владивостоке в 17-й раз пройдёт крупнейший на Дальнем Востоке шахматный турнир — открытый фестиваль «Город у моря-2021», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Cz_Miki Шахматы

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«В этом году у соревнований новый статус — теперь в рамках фестиваля пройдет не только этап детского Кубка страны и опен-турнир для взрослых, но и этап всероссийских соревновании по быстрым шахматам «РАПИД Гран-при России» среди мужчин и женщин», — пояснили в краевой федерации шахмат.

Официальное, торжественное открытие фестиваля запланировано на 17 июля, а этап детского кубка России стартует 10 июля. Специальным гостем «Города у моря» станет известный российский шахматист, гроссмейстер Максим Туров. 20 июля, в честь Международного дня шахмат, у всех желающих будет возможность пообщаться и даже сыграть с профессионалом.

Для всех участников есть обязательное условие — отрицательный результат ПЦР-теста или наличие сертификата о вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала список участников Кубка мира по шахматам 2021 года.