Москва, 9 июля, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Пять регионов Дальнего Востока получат деньги из федерального бюджета на строительство дорог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Ремонт дороги

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«Сегодня распределим почти 1,2 млрд рублей на строительство автомобильных дорог в девяти регионах. По поручению президента бóльшая часть этой суммы, свыше 1 млрд рублей, будет направлена на продолжение работ по ликвидации последствий паводков в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской, Иркутской областях и Еврейской автономной области. Остальные средства на продолжение строительства дорожной инфраструктуры получат ещё три региона: Липецкая и Орловская области, Северная Осетия — Алания», — сказал 8 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в России до конца года будет закуплено не менее 4,1 тыс. школьных автобусов, сообщил Михаил Мишустин.