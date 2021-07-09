Москва, 9 июля, 2021, 03:43 — ИА Регнум. В рамках банкротного дела ООО «Страхования компания «Диамант» арбитраж Москвы рассмотрит претензии госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» на сумму почти 134 млн рублей. Конкурсный управляющий требует взыскать убытки с восьми физических и одного юридического лица. Дата слушаний ещё не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Суд

Общая сумма претензий составляет 133 868 751,26 рубля. Среди ответчиков — четверо собственников компании, а также бывшие топ-менеджеры актива.

Заявление поступило в суд 1 июля 2021 года, но, судя по данным из карточки дела, его оставили без движения до 8 августа 2021 года.

Напомним, лицензия у ООО была отозвана 12 июля 2018 года. Страховая компания была обанкрочена в ноябре 2018 года, а в июне 2021 года конкурсное производство продлили до декабря.

К апрелю 2021 года у «Диаманта» были установлены долги перед 178 кредиторами на общую сумму свыше 1 019 590 000 рублей.