Владельцам страховой компании «Диамант» вменяют многомиллионные убытки
Москва, 9 июля, 2021, 03:43 — ИА Регнум. В рамках банкротного дела ООО «Страхования компания «Диамант» арбитраж Москвы рассмотрит претензии госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» на сумму почти 134 млн рублей. Конкурсный управляющий требует взыскать убытки с восьми физических и одного юридического лица. Дата слушаний ещё не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Общая сумма претензий составляет 133 868 751,26 рубля. Среди ответчиков — четверо собственников компании, а также бывшие топ-менеджеры актива.
Заявление поступило в суд 1 июля 2021 года, но, судя по данным из карточки дела, его оставили без движения до 8 августа 2021 года.
Напомним, лицензия у ООО была отозвана 12 июля 2018 года. Страховая компания была обанкрочена в ноябре 2018 года, а в июне 2021 года конкурсное производство продлили до декабря.
К апрелю 2021 года у «Диаманта» были установлены долги перед 178 кредиторами на общую сумму свыше 1 019 590 000 рублей.
ООО было учреждено в июне 2014 года в Москве. Владельцы — Юлия Середкина, Константин Костюшко, Светлана Кичко и Дмитрий Косяков.