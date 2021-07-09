Порт-о-Пренс, , 03:36 — REGNUM Не менее 26 граждан Колумбии входили в состав группы наемников, убивших президента Гаити Жовенеля Моиза, заявил глава гаитянской полиции Леон Шарль в ходе пресс-конференции.

«Мы идентифицировали 28 убийц: 26 из них — колумбийцы, двое — гаитяне. Из 26 колумбийцев мы уже обнаружили 15», — заявил он.

При этом правоохранительные органы продолжает розыск восьмерых наемников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по делам голосования Гаити Матиас Пьер заявил, что в группу нападавших на президента страны входили не менее 26 боевиков. Семерых из них ликвидировали, еще шестерых задержали.

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