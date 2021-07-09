Краснодар, 9 июля, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитража Краснодарского края, по которому компания «Инмортерминал» должна выплатить почти 145 млн рублей за последствия аварии своего нефтевоза. В результате ЧП в Чёрное море попали нефтепродукты. Решение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В суде

Дело слушалось с мая 2020 года. Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора потребовало взыскать с ООО «Инмортерминал» из Новороссийска вред, причиненный водному объекту, — 156 695 146,38 рубля. Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав 145 472 612,74 рубля 74 копейки.

В основе спора лежали материалы дела об административном правонарушении, в рамках которого госведомство выяснило, что «вред причинён в результате попадания нефтепродуктов в водный объект — Чёрное море». Истец уточнил, что это произошло 2 июня 2019 года «вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля MAN, эксплуатируемого ООО «Инмортерминал», перевозившего нефтепродукты». При аварии мазут попал в городской ливневой коллектор, а уже из него в Чёрное море.

Ответчик факт причинения вреда в суде не оспаривал, но выразил несогласие с суммой.

«В рамках проведения работ по ликвидации аварии было собрано и передано на утилизацию ООО фирме «Темп» нефтепродуктов общим количеством 32 520 кг, основная часть которых была собрана из выпуска ливневого коллектора на улице Портовой», — уточнял ответчик.

Доводы сторон судом были приняты в расчёт, и сумму снизили.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инмортерминал» учреждено в феврале 2014 года, выполняет работы по хранению и складированию нефти. На 99,9% фирма принадлежит кипрской компании «ИНТЕРБУНКЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД».