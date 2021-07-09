Владивосток, 9 июля, 2021, 03:46 — ИА Регнум. Владивосток дополнительно получит из федерального и краевого бюджетов 1,6 млрд рублей — деньги будут распределены на самые необходимые нужды и проекты развития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе городской мэрии.

(сс)Владимир КОБЗАРЬ Владивосток

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Так, 647 млн рублей планируется выделить на асфальтирование участка дороги на острове Русский — от Университетского проспекта (где сейчас заканчивается асфальт) до Ворошиловской батареи, а также благоустроить парковку на территории бухты Ахлестышева.

В программу также вошло строительство объектов наружного освещения в 100 дворах жилых домов, ремонт фасадов 17 домов, развитие инфраструктуры для занятий спортом — беговые и велодорожки на Русском острове, ремонт двух пирсов на набережной Спортивной гавани, закупка техники и оборудования для организации лыжной трассы — также на Русском, благоустройство центральной площади Владивостока, где строится фонтан, а также ремонт улично-дорожной сети по центральным маршрутам.

Еще 998 млн рублей будут направлены во Владивосток из краевого бюджета. Средства пойдут на благоустройство Покровского парка и строительство детского сада на 240 мест в Снеговой Пади, на строительство школы на 1275 мест в жилом районе Патрокл, завершение строительства парковки на ул. Верхнепортовой, проведение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт дорог, вторую очередь благоустройства пляжа на мысе Ахлестышева, уборку городских территорий, в том числе скверов, и ремонт дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, Новосибирской области выделены дополнительные средства из федерального бюджета на строительство ещё двух школ.