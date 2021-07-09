9 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Цинь Шихуан, , 09:10 — REGNUM Согласно источникам в японских СМИ, лицо, представляющее материнскую компанию MUJI, недавно заявило, что хлопок из китайского Синьцзяна будет и дальше использоваться в производстве мебели, одежды и других изделий. Согласно расследованию компании, никаких нарушений прав человека на хлопковой ферме в Синьцзяне обнаружено не было.

Хлопок (сс) Kimberly Vardeman

В этой связи пресс-секретарь министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай неоднократно подчеркивал, что проблема так называемого «принудительного труда в Синьцзяне» полностью противоречит действительности. Некоторые страны практикуют протекционизм и запугивание во имя «прав человека», что наносит серьезный ущерб международному экономическому и торговому порядку.

Это не только необоснованное подавление китайских предприятий из Синьцзяна с использованием государственной власти, но и необоснованное подавление глобальных транснациональных компаний, которые имеют нормальные торговые отношения с Синьцзяном. Это порочное средство для достижения «приоритета саморазвития».

Гао Фэн сообщил, что представители соответствующих международных промышленных организаций и иностранных компаний в Китае в ближайшем будущем посетят Синьцзян, чтобы прогуляться и лично осмотреть хлопковые поля и фабрики по производству пряжи в Синьцзяне. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, заявил Гао, выразив надежду, что все больше и больше компаний и организаций последуют примеру MUJI из уважения к истине и законам рынка.

Магазин компании MUJI в Китае (сс) N509FZ

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo прокомментировали данную новость и заявление китайского министерства под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«Эта волна повысила популярность синьцзянских производителей хлопка и дала бесплатную рекламу. Хлопок из Синьцзяна действительно прост в использовании!» — заявил Джун Муи.

«Некоторые люди думают, что ни синьцзянцы, ни тибетцы не имеют никакого отношения к Китаю. Это типичное невежество и невежество. Синьцзян и Тибет — две ноги Китая. Если один человек потеряет две ноги, он может быть и не умрет, но он не сможет двигаться и переодеваться, станет инвалидом. Некоторым брендам необходимо признать этот факт», — считает «Воспоминания динозавров»,

«Любая компания, которая дискриминирует хлопок из Синьцзяна, должна быть полностью вычищена с китайского рынка правительством Китая и подвергнута другим суровым санкциям», — считает «Яичный желток».

Урумчи — городской округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР (сс) M M

«Неплохо бы углубить понимание людьми качества отечественных продуктов и потенциала роста китайских брендов. Китайский народ запугивают и подавляют, и тем более они должны объединяться», — уверен Венди Кэмел.

«Вчера я проходил мимо HM и, когда открыл дверь, увидел, что внутри все еще было много людей», — возмутился Бубунян.

HM является шведской компанией, которая держит крупнейшую в Европе розничную сеть торговли одеждой. Компания была среди тех (например, Nike), кто ранее в этом году бойкотировала синьцзянский хлопок из-за обвинений в использовании рабского труда на хлопковых плантациях в Синьцзяне. Китайцы призвали массово бойкотировать такие компании.

«Внутри отрасли многие компании все еще покупают иностранный хлопок, чтобы получать заказы от европейских и американских брендов, и должны предоставлять дополнительную информацию, чтобы доказать, что хлопок имеет местом происхождения не Синьцзян», — заявил «Тофу».

Выгрузка свежеубранного хлопка (сс) David Nance

"Я надеюсь, что Китай вернет себе достоинство великой страны, которое нельзя подрывать, иначе он с горечью умрет», — считает «Бизнес во имя всеобщего счастья».

«Хлопковая ассоциация Синьцзяна должна инициировать судебный процесс против компаний, которые бойкотируют хлопок из Синьцзяна. Государственные органы должны запретить продажу продукции соответствующих компаний в Китае», — уверен Сяо Сяньсен.