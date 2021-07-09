Москва, 9 июля, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Во второй судебной инстанции был пересмотрен вердикт по громкому делу, связанному с извлечением данных пользователей соцсетей для дальнейшего их использования в коммерческих целях. Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел решение арбитража Москвы по иску ООО «В Контакте» к ООО «Дабл» о защите исключительных прав на базу данных, диаметрально изменив суть вердикта. Судья запретил ответчику «извлекать и использовать информационные элементы из базы данных пользователей социальной сети «ВКонтакте». Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Громкий спор слушался почти четыре года. Одним из последних решений суд признал действия компании «Дабл» фактически законными. Фирма, которая извлекала с помощью определенных алгоритмов открытые данные пользователей соцсетей, использовала их для оценки кредитоспособности будущих и действующих заёмщиков банков. Так страничка в социальных сетях превратилась в электронное досье, которое неожиданно для заёмщика могло обернуться против него.

Участниками судебного процесса были ООО «Дабл», которое принадлежит кипрской фирме «Дабл дейта лимитед», и ООО «В Контакте», конечными владельцами которого также числятся иностранные компании.

В июле 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел решение арбитража Москвы, признав действия компании-ответчика по извлечению и последующему использованию информационных элементов из базы данных пользователей соцсети «ВКонтакте» нарушением исключительных прав истца как изготовителя базы, запретив подобные действия в дальнейшем. Ответчику запрещено переносить информационные элементы из базы на свои информационные носители или информационные носители третьих лиц, создавать технические условия, обеспечивающие передачу сведений третьим лицам, или техусловия, которые откроют третьим лицам доступ к таким материалам. Помимо этого, с ответчика в пользу истца был взыскан один рубль компенсации и 23 тыс. рублей расходов на госпошлину.

Скандальный вердикт: суд разрешил зарабатывать на пользователях соцсетей?