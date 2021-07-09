Вашингтон, , 02:44 — REGNUM Шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с главой минобороны Турции Хулуси Акаром вопросы обеспечения безопасности аэропорта в афганской столице Кабуле, сообщает пресс-служба министерства обороны США.

«Остин и Акар обменялись мнениями в отношении проблем безопасности, согласились и дальше взаимодействовать касательно договоренностей по международному аэропорту имени Хамида Карзая», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вывод американского военного континента из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден назвал вывод американских войск из Афганистана завершением «самой длительной войны». По его словам, Вашингтон достиг своих целей на афганской территории, поэтому теперь имеют полное право на вывод войск.

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