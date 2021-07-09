Белград, , 02:14 — REGNUM В посольстве США в Белграде 8 июля заявили, что судебный процесс по делу братьев Бютюки и их семей, а также ответственность тех, кто совершил и скрыл их убийство, остается одним из приоритетов в двусторонних отношениях между США и Сербией. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

В посольстве США сообщили об этом через 22 года с тех пор, как трое американцев, родом из Косово, исчезли во время содержания под стражей, а затем их тела были найдены в деревне Петра в восточной Сербии.

«Мы не можем, и не забудем это преступление. Дело братьев Бютюки остается одним из приоритетов в наших двусторонних отношениях с Сербией», — говорится в заявлении посольства.

Правительство США снова призывает сербские власти, которые, по их словам, годами обещали помочь в этом деле, провести полное расследование.

Ильер, Агрон и Мехмет Бютюки являются гражданами США, родом из Косово, которые во время конфликта в Косово и Метохии 1999 года присоединились к Атлантической бригаде так называемой Освободительной армии Косово. Сербские власти обвиняются в уклонении от проведения расследования их убийства.