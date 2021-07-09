Порт-о-Пренс, , 01:41 — REGNUM Власти Гаити не собираются переносить сроки всеобщих выборов и референдума по новой конституции, которые должны состояться 26 сентября 2021 года. Об этом заявил уполномоченный по вопросам выборов в Гаити Матиас Пьер агентству Reuters.

«Голосование готовилось не для Жовенеля Моиза как президента, это было условием для стабилизации обстановки в стране и создания более стабильной политической системы. Я думаю, что мы продолжим», — заявил он.

Пьер добавил, что работа над проведением голосования ведется уже давно. На организацию выборов потрачено уже несколько миллионов долларов США, поэтому переносить сроки не целесообразно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 июля группа боевиков напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. В результате атаки глава государства скончался от полученных ранений. В стране объявили военное положение.

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