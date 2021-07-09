Белград, , 01:42 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 8 июля вручил орден сербского флага первой степени венгерскому министру иностранных дел Питеру Сиарто. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Питер Сиарто был награжден по случаю праздника Видовдан за особые заслуги в развитии и укреплении сотрудничества и дружественных отношений между Сербией и Венгрией.

Сиарто поблагодарил Вучича за выдающуюся награду, которая, по его словам, представляет для него большую честь.

«На самом деле я должен поделиться этой наградой по крайней мере с двумя сербскими министрами, Николой Селаковичем и Ядранкой Йоксимович, потому что они самоотверженно борются за членство Сербии в ЕС», — указал Сиарто.