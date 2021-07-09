Белград, , 01:20 — REGNUM Председатель парламента Сербии Ивица Дачич провел регулярные консультации с председателем правительства Анной Брнабич и представителями Министерства юстиции по внесению поправок в конституцию в области юстиции. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

На встрече обсуждалась деятельность рабочей группы, сформированной комитетом по конституционным вопросам и законодательству, который разрабатывает проекта закона об изменении конституции.

Целевая группа, работающая над составлением проекта закона об изменении Конституции, планирует провести онлайн-встречу с Венецианской комиссией во второй половине июля.

Парламент Сербии отправит приглашение представителям Венецианской комиссии посетить Сербию в начале сентября, чтобы следить за всеми действиями, связанными с внесением поправок в высший юридический акт.

Рабочая группа состоит из экспертов, профессоров юридических факультетов и представителей научных институтов, представителей министерства юстиции, ассоциации прокуроров и общества судей.

Было отмечено, что Венецианская комиссия высоко оценила состав рабочей группы и подчеркнула важность прозрачного и инклюзивного процесса.