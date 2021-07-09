Вашингтон, , 01:13 — REGNUM Соединённые Штаты добились в Афганистане заявленных целей и покидают эту азиатскую страну после «самой длительной войны», заявил 8 июля президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

Своё решение вывести войска США к 31 августа Байден объяснил тем, что в Афганистане ликвидировали террористическую организацию «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и убили её главу Усаму бен Ладена.

«Мы достигли этих целей, вот почему мы ушли. Мы пришли в Афганистан не для строительства нации, это право и ответственность только афганского народа — решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной», — заявил американский лидер.

Байден добавил также, что «не отправит ещё одно поколение американцев на войну в Афганистане без разумного ожидания того, что может быть достигнут иной результат».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по мере отвода американских сил продолжают захватывать провинции и стратегические объекты в Афганистане. 8 июля они взяли под контроль пограничный КПП на границе с Ираном.

Читайте также: Талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) берут под свой контроль границу Афганистана с Ираном

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров сказал, войдут ли войска РФ в Афганистан