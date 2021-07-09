Сараево, , 01:59 — REGNUM Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 8 июля на панельной дискуссии «Деконструкция мифов о сосуществовании Сараево и геноциде в Сребренице» отметил, говоря о новом высокопоставленном представителе Кристиане Шмидте, что «сербы не могут ожидать ничего хорошего от людей, приезжающих из Австрии и Германии». Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Поэтому к иностранцам стали относиться хуже в Республике Сербской. Они люди с плохими намерениями. Здесь, в Республике Сербской, мы не намерены никому доверять», — отметил Додик, добавив, что сегодня главной темой для обсуждения является приезд высокого представителя.

По словам Додика, все, что связано с назначением Шмидта, является серьезным нарушением международного права.

«Когда нас что-то не устраивает, нам говорят, что в США так решили, и это для них этот вопрос закрыт. Может быть, но для нас он не закрыт. Для нас это еще один повод бороться за правду и за справедливость», — указал Додик.