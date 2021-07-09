Белград, , 00:58 — REGNUM Министр обороны Сербии Небойша Стефанович 8 июля отреагировал на заявления главы временных учреждений Приштины Вьосы Османи «о том, что если армия Сербии попытается пересечь границу с Косово, то она столкнется с армией США и других членов НАТО». Он заявил, что нет никаких границ с Косово. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«С нашей южной провинцией существует только административная линия, что является огромной разницей», — отметил Стефанович.

Стефанович также добавил, что он хотел бы «поблагодарить ее за интерес к армии Сербии».

«Понятно, что интерес к нашим вооружённым силам растёт, потому что армия Сербии укрепляется изо дня в день и будет продолжать укрепляться. Вот почему я также уверен, что представители временных учреждений в Приштине также будут уважать резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. Кроме того, я на 100% уверен, что они знают, почему они не должны и не могут силой войти на север Косово и Метохии», — указал Стефанович.