Приштина, , 00:35 — REGNUM Граница между Сербией и Косово не существует, существует только административная линия между центральной Сербией и ее южным краем. Так 8 июля министр обороны Сербии Небойша Стефанович прокомментировал заявление президента сепаратистского Косово Вьосы Османи о том, что армия Сербии, если попытается перейти границу с Косово, столкнется с армией США и других стран НАТО.

Стефанович напомнил, что Сербия является нейтральной страной.

«Поэтому у нас есть и возможность, и привилегия организовывать военные учения и с США, и с Россией, и с другими странами, когда это в интересах нашего государства», — процитировал телеканал РТС слова Стефановича.

Напомним, что Османи ранее заявила о том, что если Сербия попытается перейти «границу» с Косово, то она столкнется с военными из США и других стран НАТО. Таким образом она ответила журналистам на вопрос пугает ли ее то, что Сербия вооружается.