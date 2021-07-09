Белград, , 01:43 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на встрече 8 июля поблагодарил председателя венгерского правительства Виктора Орбана за то, что он всегда открыто и честно представлял интересы Сербии. Он отметил, что Венгрия всегда сможет рассчитывать на дружбу с Сербией.

Орбан добавил, что на встрече обсуждалось развитие железной дороги. Он сообщил, что 13 из 16 проектов будут реализованы в районе Воеводины. Он отметил, что последние семь лет Сербия демонстрирует успешные результаты.

Президент Вучич на совместной пресс-конференции с Виктором Орбаном заявил, что позиции Венгрии в регионе восстанавливаются.

«Мы считаем, что Сербия — величайший друг Венгрии, и спасибо за это. Спасибо за то, что у вас есть время для Западных Балкан, за то, что вы думаете как политически, так и экономически, и спасибо за то, что всегда получаете пространство и время в вашей повестке дня. Это то, что мы очень ценим, мы всегда будем уважать, и, таким образом, вы отметили свою роль важной в пространстве Западных Балкан», — сказал Вучич на пресс-конференции после президентской встречи.