9 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова главы российского МИД о военной помощи Таджикистану в рамках ОДКБ в случае нападения с территории Афганистана.

Елизавета Коробова, , 09:05 — REGNUM Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 9 июля в социальной сети Facebook.

Русский солдат Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кто-то очень хочет проверить на прочность договор о коллективной безопасности», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Многие пользователи были сильно встревожены вероятностью обострения ситуации на границе между Таджикистаном и Афганистаном. Люди заявляют, что таджикские военные должны держать стойкую оборону.

«Пусть в Таджикистане объявляют всеобщую мобилизацию и возвращают своих военнообязанных из России на Родину к службе!» — призывает Людмила Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что республикам следует самим справиться с угрозой с территории Афганистана, потому что они постоянно выражают недовольство своим соседством с Россией.

«Нет уж. Сами, только сами. Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, все вперёд с басмачами бороться. А то в мирное время у нас Россия плохая, сплошные там оккупанты, а как война, так сразу помогите!» — отмечает Александр З.

Боевая техника Таджикистана Mudofia.tj

Часть людей считает, что отправлять российских военнослужащих отстаивать территориальную целостность Таджикистана является несправедливой затеей. Лучшим исходом стало бы то, чтобы все граждане республики должны быть мобилизованы, чтобы не позволить афганским террористам проникнуть на свою территорию.

«Опять наших парней в горячую точку? А граждане Таджикистана что, в Российской Федерации свои попы будут греть и деньги зарабатывать?! Всех в течение 24 часов на защиту своей Родины вывезти назад. Можно не только мужиков, но и женщин с детьми, чтобы у мужей мотивации было больше свою страну отстаивать. Они нужны своей Родине сейчас!» — поделилась своим мнением Галина А.

Ряд пользователей указывает на то, что радикалы из Афганистана не решатся наброситься на Таджикистан, потому что испугаются последствий, которые им точно устроит Российская Федерация.

«Нападение на Таджикистан станет приговором для террористов. Афганские террористы помнят Россию, им Сирия ярким уроком должна была быть. И то, что Таджикистан — зона влияния России, они также знают хорошо. Они не решатся напасть на Таджикистан», — пишет Maruf M.

Колонна 201-й военной базы России вблизи границы Таджикистана с Афганистаном Mil.ru

Отдельные комментаторы убеждены, что России необходимо озаботиться тем, чтобы террористы не смогли овладеть контролем над Таджикистаном, иначе большой беды для всего региона не миновать.

«Что бы ни произошло, России надо учитывать, что, если падёт Таджикистан, граница России обнажится и ей в подбрюшье ударят террористы», — написал Олег Е.

Напомним, 8 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете, заявил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана.