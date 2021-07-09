Приштина, , 00:02 — REGNUM Группа из шести депутатов Народной скупщины (парламента) Сербии из числа мусульман 8 июля встретилась в Приштине с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти и поблагодарила его за то, что парламент сепаратистского образования днем раньше принял резолюцию о «геноциде в Сребренице».

В сообщении, которое опубликовало по итогам этой встречи сепаратистское правительство, подчеркивается, что «шесть депутатов сербского парламента признают независимость Косово и поддерживают правительство Альбина Курти».

В группе находился и депутат от коалиции «Объединенная долина — СДА Санджак» Сулейман Углянин. Он заявил от имени своей партии, что поддерживает Альбина Курти и правительство Косово «в их стремлении защитить права албанцев в Сербии».

Напомним, что 7 июля парламент сепаратистского Косово принял резолюцию, в которой осуждается отрицание «геноцида мусульман» в Сребренице во время гражданского конфликта в бывшей Югославии. Ранее аналогичную резолюцию принял парламент Черногории.

Сулейман Углянин является лидером «Партии демократического действия Санджака», которая выступает за отделение от Сербии Рашской области на границе с Косово и Метохией.