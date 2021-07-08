Скопье, 8 июля, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 8 июля сообщил на своей странице в социальной сети Facebook 8 июля о том, что около 40 тысяч студентов страны с октября будут получать выплаты на питание.

Дмитрий Налбандян. Студенты. 1957

Размер выплат составит 2400 денаров, или немногим менее 3500 рублей. Средства будут выделены министерством образования и науки и будут переводиться непосредственно на счета студентов. Деньги можно будет потратить в магазинах и заведениях общепита.

Выплаты смогут получать студенты как государственных, так и частных вузов.