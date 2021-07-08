Белград, , 23:37 — REGNUM Численность населения Сербии в 2020 году упала ниже отметки в 7 млн. Об этом 8 июля сообщил Республиканский институт статистики.

Так, в Сербии в настоящее время проживает 6 899 126 человек, из них 3 538 820 (51,3%) женщин и 3 360 306 (48,7%) мужчин, передает телеканал Н1.

Эксперты подчеркивают, что процесс депопуляции продолжается — в сравнении с данными предыдущего года прирост населения отрицательный и составляет — 6,7‰.

В столице страны — Белграде в 2020 году зарегистрирован рост численности населения. Тем временем за этот же период времени больше всего людей покинуло муниципалитеты Црна Трава, Бабушница и Гаджин Хан на юго-востоке страны.