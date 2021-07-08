Белград, , 23:09 — REGNUM Сербия благодарна премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за то, что он всегда открыто и искреннее защищает её интересы. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 8 июля в Белграде после встречи с главой правительства Венгрии.

По мнению Вучича, Венгрия играет в регионе стабилизирующую роль. Также он особо отметил поддержку, которую Виктор Орбан оказывает Сербии в процессе евроинтеграции.

«Многие говорят, что поддерживают Сербию, но мало тех, кто делает это смело и открыто и кто готов ради Сербии оказаться под ударом критики, как это делаете вы. Мы за это вам благодарны, и вы всегда сможете рассчитывать на сербскую дружбу», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии также высказал удовлетворение темпом развития экономических и торговых отношений между двумя странами. По его словам, Венгрия сегодня занимает пятое место во внешней торговле Сербии с почти двумя миллиардами евро торгового оборота в предыдущем году.

Напомним, что ранее Виктор Орбан опубликовал статью в хорватских СМИ, в которой отметил, что для региона особо важно было бы принять Сербию в Евросоюз.