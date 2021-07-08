Эребру, Швеция, 8 июля, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Два человека находятся в больнице после падения самолёта неподалёку от города Эребру (Швеция), передаёт 8 июля TV4.

68.mchs.gov.ru На месте авиакатастрофы

Отмечается также, что всего пострадали «несколько человек». По данным портала Expressen, в самолёте находились парашютисты: они готовились совершить прыжки.

По словам представителя службы спасения Эмиля Густавссона, после крушения самолёта его обломки вспыхнули, но возгорание уже ликвидировано. Число пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в самолёте, упавшем после взлёта в Швеции, находились девять человек.