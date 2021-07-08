* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 22:49 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили пограничный КПП на границе с Ираном, сообщает 8 июля агентство Associated Press.

По данным агентства, ссылающегося на местные СМИ и соцсети, речь идёт о пограничном КПП в городе Ислам-Кала, расположенном в 120 км от административного центра провинции Герат.

При этом личный состав правительственных афганских сил оставил свои позиции и отступил на территорию Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне вывода с афганской территории вооруженных сил США и их сателлитов движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро устанавливает контроль над новыми районами Афганистана.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили почти все районы у границ с Таджикистаном и Узбекистаном.

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