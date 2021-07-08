Минск, , 22:31 — REGNUM Сотрудники КГБ Белоруссии проводят широкомасштабную операцию по задержанию лиц, причастных к деятельности радикальных и экстремистских Telegram-каналов и иных интернет-ресурсов, сообщил 8 июля заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий личности участников установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц», — рассказал Бычек.

Уточняется, что речь идёт об интернет-сообществах, через которые идет «вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма».

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