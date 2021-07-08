Белград, 8 июля, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Журнал Global Finance 8 июля опубликовал новый список самых безопасных стран мира. Сербия заняла 34-е место и самую высокую позицию среди государств региона. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

ZlatanJovanovic Белград. Сербия

Самыми безопасными странами мира американский журнал Global Finance признал Исландию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Сингапур, Финляндию, Монголию, Норвегию, Данию, Канаду и Новую Зеландию.

Словения оказалась на 47-м, Хорватия — на 74-м месте, Черногория заняла 121-е, а Босния и Герцеговина — только 130-е место. Сербия значительно улучшила свои результаты, так как, согласно исследованию, опубликованному 23 января 2019 года, она заняла 58-е место.