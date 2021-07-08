Саратов, 8 июля, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Повышенные нагрузки, такие как спорт и секс, не рекомендуются сразу после вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил 8 июля журналистам замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Иович Гайдай. 1967. СССР Вакцинация

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Когда чиновника спросили, следует ли избегать секса после прививки с учётом рекомендаций воздерживаться от занятий спортом в течение трёх дней, Грайфер ответил:

«Я думаю, и это в принципе всем известно, что секс — очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе занятия сексом, не рекомендованы после вакцинации».