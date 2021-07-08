Вашингтон, 8 июля, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Срыв запланированного на 5 июля заседания ОПЕК+ может привести к кризису, многократно превосходящему недавний обвал мирового рынка, когда нефтяные цены упали ниже 42 долларов за баррель и на несколько дней достигали отрицательных котировок. Об этомпишут эксперты Института РУССТРАТ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Глобальная экономика понемногу выходит из пандемии и цены на «черное золото» начинают возвращаться к своему докризисному уровню. Огромную роль здесь играют ограничения на добычу, договорённости о которых достигли страны ОПЕК+. Восстановление нефтяного рынка привело к тому, что некоторые страны отказываются соблюдать выделенные квоты и стремятся получить максимальный доход, рискуя вновь обвалить стоимость барреля.

Третий по объему добытчик ОПЕК+ — Объединенные Арабские Эмираты, выдвинули несколько решительных условий, без принятия которых они откажутся заключать новую сделку. Абу-Даби не устраивает продление ограничений до конца 2021 года, а также Эмираты считают несправедливым распределённые ограничения. Страна недавно существенно модернизировала свою нефтедобывающую отрасль, и торопится вернуть вложенные инвестиции до полного отказа США и Евросоюза от углеводородного топлива.

Если ранее американская геополитическая гегемония позволяла Вашингтону полностью синхронизировать групповые интересы нефтедобывающих монархий Персидского залива, то продолжающаяся деградация централизованной роли Соединённых Штатов вызвала критичное нарастание внутренних напряжений в международных механизмах.

Совместить логику и субъективную политику в регионе, чтобы не допустить периода большой неопределенности, можно было бы при участии России, но Белый дом бросил все остатки своего влияния на Ближнем Востоке, чтобы не допустить туда Кремль, напомнили в Институте РУССТРАТ. Знаковым станет августовский саммит ОПЕК+, так как окончательное решение больше физически не получится откладывать.