Тегеран, , 08:16 — REGNUM 8 июля министр иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад на встрече с парламентской делегацией Ирана поблагодарил Тегеран за поддержку Дамаска в политической, военной и экономической плоскостях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Согласно сообщению Сирийского арабского информационного агентства (SANA), иранскую делегацию возглавлял вице-президент парламентской группы дружбы Иран-Сирия Аббас Голру.

В ходе встречи обе стороны подчеркнули важность парламентской дипломатии для защиты интересов как иранского, так и сирийского народов.

Обсуждение было сосредоточено на подготовке почвы для укрепления двусторонних экономических возможностей и отношений в целях противодействия экономическому терроризму, навязанному Ирану и Сирии.

Мекдад также остановился на мирной ядерной программе Ирана и Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), высоко оценив руководство Ирана и его способность защищать интересы и права иранского народа.

Он подчеркнул, что Сирия поддерживает Иран в ядерных переговорах.