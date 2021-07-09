Тегеран, , 08:17 — REGNUM 8 июля избранный президент Ирана Эбрахим Раиси в своем послании передал соболезнования Палестине в связи с кончиной главы Народного фронта освобождения Ахмеда Джибриля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В послании с соболезнованиями избранный президент Ирана отметил: «Этот человек не прекращал попыток освободить оккупированные территории до последнего момента своей жизни, таким образом он пожертвовал своим сыном для достижения высшей цели».

«Он был одним из истинных сторонников палестинского дела и приверженцем Оси сопротивления, которая оставалась непоколебимой в буре событий», — подчеркнул Раиси. Президент также заявил: «Я передаю свои соболезнования семье погибшего, его товарищам, угнетенному народу Палестины и всем сторонникам».

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании передал соболезнования в связи с кончиной Ахмеда Джибриля.

Ахмед Джибриль скончался в возрасте 83 лет.