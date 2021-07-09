Тегеран, , 08:19 — REGNUM Две афганские делегации, принимающие участие в мирных переговорах в Тегеране, подчеркнули, что война не является решением афганских страданий, при этом необходимо приложить все усилия для достижения политического урегулирования. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 8 июля.

В совместном заявлении делегации согласились с тем, что афганские страдания имеют не военное, а исключительно мирное и политическое решение. Стороны выразили свою признательность Ирану за гостеприимство и приветствовали его усилия по установлению мира в Афганистане.

Прибывшие в Тегеран делегации также договорилась о проведении еще одной встречи по вопросам, которые требуют дальнейшего обсуждения и детальных переговоров, а именно по исламской системе и разработке механизма примирения.

Обе стороны решительно осудили нападения, приводящие к разрушению жилых домов, школ, мечетей и больниц и направленные против гражданского населения, единодушно согласившись с тем, что виновные в разрушении объектов социального обслуживания должны быть наказаны.