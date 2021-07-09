Тегеран, , 08:31 — REGNUM 8 июля представитель Ирана в международных организациях, базирующихся в Вене, Казем Гарибабади заявил, что в отношении Саудовской Аравии не предоставляется даже минимально необходимых инспекций по ядерной программе страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Представитель Ирана в международных организациях, реагируя на незаконные комментарии постоянного представителя Саудовской Аравии при ООН по обвинению Ирана в использовании возможностей для производства ядерного оружия, в своем твиттере заявил, что «для КСА не предоставляется даже минимально необходимых полномочий по проверке».

«Невыполнение гарантий путем отмены SQPS (протоколов о малых количествах) может позволить им скрыть ядерную деятельность, не подвергая тем самым страну инспекциям со стороны МАГАТЭ», — сообщил представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Реакция последовала после того, как постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН и международных организациях в Вене принц Абдалла Бен Халид Бен Султан в серии твитов заявил, что переход Ирана на производство металлического урана, обогащенного до 20 процентов, вызывает обеспокоенность с точки зрения его реальных намерений.