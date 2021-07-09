Тегеран, , 08:38 — REGNUM 8 мюля президент Ирана Хасан Рухани в ходе видеоконференции торжественно открыл национальные проекты по оснащению 181 горнодобывающего парка, принадлежащего холдинговой компании по развитию горнодобывающей промышленности Ближнего Востока (MIDHCO) в провинции Керман. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе 79-го плана кампании «Благоразумие и надежда на рост производства» были реализованы пять национальных проектов министерства промышленности, шахт и торговли.

На церемонии открытия этих национальных проектов президент заявил, что запуск проектов стоимостью 40 000 миллионов долларов в одной провинции показывает возможности страны, а также надлежащее планирование и эффективность правительства.

Рухани подчеркнул, что открытие проектов проходит в рамках 79-го плана кампании «Благоразумие и надежда на рост производства», отметив, что остальные планы будут обнародованы к концу срока действующей администрации.

Он отметил, что открытие проектов имеет очень важное значение как для друзей, так и для врагов страны.