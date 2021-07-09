Тегеран, , 08:26 — REGNUM 8 июля посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Леван Джагарян и старший советник по внешней политике спикера иранского парламента Хоссейн Амирабдоллахян встретились и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с Джагаряном Амирабдоллахян упомянул о стратегических и тесных отношениях между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией, отметив, что содействие восстановлению мира и стабильности в регионе имеет большое значение.

Рассматривая парламентские отношения между двумя странами, он разъяснил последнюю ситуацию в рамках совместной Высшей парламентской комиссии двух стран и подчеркнул готовность Исламской консультативной ассамблеи (меджлиса) провести третий раунд переговоров на высоком уровне в Тегеране.

Посол России в Иране, принимавший участие в этой встрече, заявил, что дружественное взаимодействие между двумя странами в различных областях играет важную роль в обеспечении интересов Тегерана и Москвы.