Тегеран, , 08:44 — REGNUM 8 июля генеральный прокурор Исламской Республики Иран объявил на Конференции прокуроров прибрежных государств Каспийского моря, что страна готова к активизации сотрудничества с прибрежными странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Первая конференция прокуроров прибрежных государств Каспийского моря, в которой приняли участие прокуроры Исламской Республики Иран, России, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, была созвана в режиме видеоконференции, организованной Генеральным прокурором России в Санкт-Петербурге.

Ходжатолеслам Мохаммад Джафар Монтазери в ходе видеоконференции подробно остановился на наиболее важных вызовах и трудностях, с которыми сталкиваются прибрежные государства Каспийского моря, заявив о готовности Ирана как к проведению следующей конференции, так и к активизации сотрудничества с прикаспийскими странами.

Он выразил надежду, что встреча в режиме видеоконференции сыграет роль в укреплении отношений между странами и проложит путь к более высокому уровню сотрудничества в области охраны окружающей среды Каспийского моря, так как все государства заинтересованы в этом водном объекте.