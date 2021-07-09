Вашингтон, 9 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В США за последнюю неделю немного увеличилось число заявок на пособие по безработице, несмотря на то, что экономика и рынок труда начинают устойчиво восстанавливаться, сообщает 8 июля Asssociated Press.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

На прошлой неделе число заявок на пособие по безработице в США поднялось до 373 тысяч.

Количество американцев, нуждающихся в пособии, увеличилось на две тысячи. Неделей ранее было зарегистрировано 375 тысяч заявок. Об этом сообщили в управлении Конгресса США по бюджету.

Отметим, число еженедельных заявок, по которым обычно отслеживают темпы увольнений в США, в начале года достигло 900 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Asssociated Press распространило информацию, что в США вновь наблюдается увеличение числа подаваемых заявок на пособие по безработице. Предыдущие шесть недель их количество снижалось.