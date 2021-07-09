Тегеран, , 08:32 — REGNUM 8 июля представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна производит силицидные пластины, используя обогащенный на 20% уран исключительно в мирных целях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде сделал эти замечания в ответ на заявление трех стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которые выразили обеспокоенность по поводу производства Ираном силицида.

Он отметил, что решение Ирана о производстве силицидных пластин с использованием обогащенного урана принимается исключительно в мирных целях и его использование осуществляется в соответствии с методами, которые были ранее объявлены Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

По его словам, данный продукт используется в мирных целях для производства радиопрепаратов, и его производство никоим образом не противоречит соблюдению какого-либо договора о нераспространении ядерного оружия.

Хатибзаде далее подтвердил, что некоторые страны считают действия Ирана нарушением его обязательств по СВПД, при этом они никогда не пытались соблюдать положения СВПД в полной мере.

«Мы много раз подчеркивали, что Иран готов приостановить зеркальные меры и вернуться к соблюдению своих обязательств по СВПД в полном объеме, как только несправедливые санкции будут прекращены, однако никто не должен ожидать, что страна в одностороннем порядке выполнит свои обязательства, как это было когда-то раньше», — отметил представитель МИД.