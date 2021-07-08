Егорьевск, Московская область, 8 июля, 2021, 21:50 — ИА Регнум. О задержании начальника отдела МВД РФ по городскому округу Егорьевск (Московская область) Олега Ермакова сообщает 8 июля РЕН-ТВ.

BNews.kz Задержанный

Ермаков, по непроверенным данным, подозревается в подготовке к совершению убийства местного предпринимателя. В разработке участвовали сотрудники ФСБ.

На данный момент как дома, так и на работе чиновника прошли обыски. Ермакова доставили в СКР на допрос.