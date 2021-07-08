8 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова главы российского МИД о том, что Запад попытается расшатать ситуацию в России перед выборами в Госдуму.

Тимур Кондратьев, , 23:15 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете, заявил, что Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму. Это заявление вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 8 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

»Давление Запада на Россию никто не отрицает, но расшатывают всё изнутри, благодаря принудиловке, кур-кодами, грёбаными масками, ростом цен на всё. По принципу «бей своих, чтобы чужие боялись», — считает Марина С.

Многие пользователи пришли к выводу, что не только западные страны расшатывают ситуацию внутри Российской Федерации. Правящий класс сам во многом виноват в нарастающем напряжении в российском обществе.

«Ну так вы, чиновники и депутаты, перестаньте поддерживать экономику США, откажитесь от счетов и недвижимости в Америке, перевезите в Россию своих детишек и родню оттуда, может, что и получится. А иначе вы нас пугаете страной, в которой ваши детки и родня живут. Мы и так знаем, что вы не навредите своим деткам. Одного Пехтина нам хватило, патриота недоделанного, чтобы всё стало понятно», — пишет Вячеслав Д.

Гоголевский чиновники Volna.org

Некоторые комментаторы убеждены, что экономические проблемы, с которыми столкнулась Россия, могут спровоцировать российский народ на протестные акции, которые будут расценены в качестве результата работы западных спецслужб.

«Это американцы подняли цены на продукты питания? Это лживая Америка повышает цены на стройматериалы? Конечно, это же всё загнивающий Запад раскачивает нашу лодку стабильности!» — издевается Алексей И.

Часть людей считают, что Соединённые Штаты в лице НАТО слишком сильно подобрались к границам Российской Федерации и не могут ничего поделать с вооружёнными силами нашего государства. Поэтому они обязательно попытаются расшатать Россию изнутри.

«Главная цель США — чтобы все границы Российской Федерации были оккупированы проамериканскими силами. Тут дело не в расшатывании ситуации, а в движении Штатов вплотную к границам России», — указывает Руслан Б.

Ряд пользователей указывают на то, что российский народ уже успел узнать, что такое работа Запада на развал страны. Поэтому граждане России больше не допустят, чтобы их Родина оказалась уничтожена.

«Россия — не Украина, печеньки Нуланд не помогут. 90-е годы показали наглядно влияние и помощь Запада. Только сильные президенты могут противостоять США и защищать собственные интересы. Выдуманные санкции, конечно, будут. Но если принять условия Запада, то вернёмся опять в 90-е», — пишет Геннадий Г.

«Запомните, никому не удастся расшатать Россию, потому что граждане России уже знают, что все рассказы о прекрасной западной «демократии» — Содом и Гоморра! И все нормальные люди, а таких в России большинство, прекрасно знают, чего хотят эти западные «доброжелатели». Очередной раз обломаются!» — пророчит Лариса Д.

Напомним, 8 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете, заявил, что Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму.